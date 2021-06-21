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Giriş Tarihi: 21.6.2021 17:33

4 Öğretim Üyesi alacak

Kapadokya Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacak

, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; 4 Öğretim Üyesi alacak.

Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/'de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir." denildi...

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Kapadokya Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacak
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