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Giriş Tarihi: 22.6.2021 17:04

7 Öğretim Üyesi alacak

Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak

, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 5 Temmuz olarak belirtildi.

ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; 7 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun'un 23. 24. 26 ve 31. maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

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Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
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