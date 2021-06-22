Kıdem tazminatı nasıl artırılır? İşte kıdem tazminatını artırma formülü...

Yasalarımıza göre kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlar kıdem tazminatı alabiliyorlar. Yani tazminat alabilmek için istifa etmemek gerekiyor. Yalnız 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde belirlenen tazminat alma şartlarında bazı istisnalar da bulunuyor. Buna göre askere gidenler, evlenen kadınlar, emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar, haklı fesih şartlarıyla ayrılanlar gibi çalışanlar da istifa ettiklerinde tazminatlarını alabiliyor.

Kıdem tazminatı yine aynı maddeye göre son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Son brüt maaş çalışılan yıl ay ve günle çarpılıp ödenecek rakam ortaya çıkartılıyor. Bu rakamdan sadece damga vergisi kesilebiliyor. Tazminat alabilmek için son iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor.

İşte bu noktada kıdem tazminatına esas teşkil eden son brüt ücret önem kazanıyor. Bu brüt rakamı artırmak mümkün. Yıl içinde nakit olarak ve düzenli ödenen her ücret tazminat hesaplanırken dikkate alınıyor. Bunlar da çalışanın tazminatını artırıcı rol oynuyor. Bu düzenli ödemeler brüt maaş ekleniyor ve buna giydirilmiş brüt ücret deniliyor. Giydirilmiş brüt ücrete girecek ödemelerin düzenli olması büyük önem taşıyor. O yüzden sizin gibi aylık yaptıkları işlere göre prim alanlar ya da fazla mesai ücreti alanlar için bu imkan bulunmuyor. Çünkü bu primler değişkenlik gösterebiliyor. Ancak bu primler düzenli olarak ödeniyor ve maaşınıza ekleniyorsa o zaman hesaba katılıyor. Brüt ücrete eklenebilecek düzenli ödemelerden bazıları şöyle: Yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, konut yardımı, erzak yardımı, unvan tazminatı, yıpranma tazminatı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, devamlı ödenen primler... Tazminat hesabında bazı ödemeler ise dikkate alınmıyor. Bunlardan bazıları ise şöyle: Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, genel tatil ücreti, doğum ve ölüm yardımı, devamlı olmayan primler, fazla çalışma ve mesai ücreti…