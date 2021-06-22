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Giriş Tarihi: 22.6.2021 16:55

4 Öğretim Üyesi alacak

Sabancı Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacak

, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; 4 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir." denildi.

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Sabancı Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alacak
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