Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Yıldız Teknik Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri"ni sağlıyor olması gerekmektedir. " denildi.

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