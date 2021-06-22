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Giriş Tarihi: 22.6.2021 17:07

22 Öğretim Üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak

22 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; 22 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri"ni sağlıyor olması gerekmektedir. " denildi.

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Yıldız Teknik Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak
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