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Giriş Tarihi: 23.6.2021 11:43

20 öğretim üyesi alacak

Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

20 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; 20 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda şunları belirtildi:

Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda istenilen belgeler

- İlan başvuru evraklarına http://pdb.mersin.edu.tr/birim/205/akademik-personel-sube-mudurlugu web sayfasında bulunan İlan Başvuruları menüsünden ulaşılabilmektedir.

- Profesör ve Doçent ilanına başvuru yapacak adayların İlan Başvuruları menüsündeki "MEÜ. Akademik Ölçüt Tercih Beyan Belgesi"ni mutlaka doldurmaları gerekmektedir.

- İlan başvuru formu ve başvuru formunda belirtilen belgeleri de içeren yayın dosyası Profesörlük için 6 takım [Flash Bellek], Doçentlik için 4 takım [Flash Bellek] ve Doktor Öğretim Üyesi için 4 takım [Flash Bellek] olarak hazırlanması gerekmektedir.

- Ayrıca ilan başvuru formu ve ilan başvuru formunda istenen belgeler (yayınlar hariç) fiziksel olarak da teslim edilmelidir.

- 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ''İlanın'' her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

- Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent unvanı alanlar ise doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

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Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak
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