Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin AB tarafından finanse edilen (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde "yarı zamanlı" istihdam edilmek üzere "İletişim Uzmanı" ve "Mali Yönetim Uzmanı" pozisyonları için bireysel danışman alımları gerçekleştirilecektir.

Başvurular, en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar yukarıda belirtilen adreste yer alan başvuru yöntemlerine göre iletilmelidir.

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