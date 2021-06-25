Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı
Giriş Tarihi: 25.6.2021 19:23

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi” kapsamında yarı zamanlı istihdam edilmek üzere İletişim Uzmanı ve Mali Yönetim Uzmanı alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin AB tarafından finanse edilen (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde "yarı zamanlı" istihdam edilmek üzere "İletişim Uzmanı" ve "Mali Yönetim Uzmanı" pozisyonları için bireysel danışman alımları gerçekleştirilecektir.

Başvurular, en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar yukarıda belirtilen adreste yer alan başvuru yöntemlerine göre iletilmelidir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA