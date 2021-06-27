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Giriş Tarihi: 27.6.2021 17:44

İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

İstinye Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. Maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 25.06.2021
Son Başvuru Tarihi : 09.07.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 14.07.2021
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 28.07.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.08.2021

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İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
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