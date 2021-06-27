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Giriş Tarihi: 27.6.2021 17:38

Ordu Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alacak

Ordu Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alacak

Ordu Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Ordu Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir." denildi.

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Ordu Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alacak
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