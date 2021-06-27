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Giriş Tarihi: 27.6.2021 17:41

Yeditepe Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak

Yeditepe Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak

Yeditepe Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 9 Temmuz olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Yeditepe Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır" denildi.

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Yeditepe Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak
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