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Giriş Tarihi: 28.6.2021 14:02

Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alacak

Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alacak

Kafkas Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

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Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alacak
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