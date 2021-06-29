Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına alım yapılacaktır." denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız...