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Giriş Tarihi: 30.6.2021 16:49

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına personel alınacaktır." denildi.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alacak
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