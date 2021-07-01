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Giriş Tarihi: 1.7.2021 15:53

İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir." denildi.

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İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor
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