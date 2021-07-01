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Giriş Tarihi: 1.7.2021 15:55

İzmir Bakırçay Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 12 Temmuz olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un 31'inci maddesi ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında öğretim elemanı alınacaktır. Adayların, başvurularını ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen ya da posta ile başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir." denildi.

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İzmir Bakırçay Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor
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