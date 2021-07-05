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Giriş Tarihi: 5.7.2021 16:39

Batman Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak

Batman Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak

Batman Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Batman Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir." denildi.

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Batman Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak
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