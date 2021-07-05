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Giriş Tarihi: 5.7.2021 16:33

Batman Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alacak

Batman Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alacak

Batman Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Batman Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevli ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

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Batman Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alacak
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