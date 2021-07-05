Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Batman Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevli ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

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