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Giriş Tarihi: 8.7.2021 17:14

Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 16 Temmuz olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacak. Yayınlanan ilanda, "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasnun (ğ) bendi gereğince, Ek1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla Otuz üç (33) işçi alınacaktır." denildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacak
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