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Giriş Tarihi: 9.7.2021 13:42

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alacak. Yayınlanan ilanda, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi gereğince, Ek-1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla On (10) işçi alınacaktır." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız...
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alacak
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