Basın İlan Kurumu
ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı
10 işçi alacak. Yayınlanan ilanda, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi gereğince, Ek-1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla On (10) işçi alınacaktır." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız...