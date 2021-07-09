Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 110 memur alacak. Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği" hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

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