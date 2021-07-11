Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Konya Teknik Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

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