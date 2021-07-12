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Giriş Tarihi: 12.7.2021 14:54 Son Güncelleme: 12.7.2021 14:57

Altınbaş Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Altınbaş Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Altınbaş Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 28 Temmuz olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Altınbaş Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır." denildi.

İlanda şu bilgiler yer aldı:

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 21 gündür.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan başlama tarihi 08.07.2021'dir. İlan için son başvuru tarihi 28.07.2021'dir.

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır.

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Altınbaş Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
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