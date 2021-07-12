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Giriş Tarihi: 12.7.2021 14:57

Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 6 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." denildi.

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Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
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