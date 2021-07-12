Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz belirtilen birimlere 2547 Sayılı Kanun'un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. Adayların 12.07.2021-30.07.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir." denildi.

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