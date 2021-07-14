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Giriş Tarihi: 14.7.2021 14:10

Boğaziçi Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda, aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte son başvuru tarihi 3 Ağustos olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Boğaziçi Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak.

Yayınlanan ilanda: "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca; İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

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Boğaziçi Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak
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