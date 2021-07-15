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Giriş Tarihi: 15.7.2021 13:51

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Yayınlanan ilanda, "Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca bilişim personeli pozisyonlarına yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." denildi.

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak
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