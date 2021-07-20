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Giriş Tarihi: 20.7.2021 15:58

Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir." denildi.

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Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
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