Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Giriş Tarihi: 22.7.2021 16:13

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını, profesör kadroları için 6 takım, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım olarak ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, başvuruların profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili fakülte dekanlığına yapılması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA