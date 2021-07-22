Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alacak. Yayınlanan ilanda, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Muhafaza Memuru alınacaktır." denildi.

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