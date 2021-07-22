Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alacak
Giriş Tarihi: 22.7.2021 16:16

Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alacak

Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alacak

Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru alım ilanında bulundu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alacak. Yayınlanan ilanda, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Muhafaza Memuru alınacaktır." denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Ticaret Bakanlığı 750 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA