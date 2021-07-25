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Giriş Tarihi: 25.7.2021 15:57

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi alacak

Yaşar Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz ilgili Birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlisi alınacaktır." denildi.

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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi alacak
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