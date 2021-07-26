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Giriş Tarihi: 26.7.2021 15:59

Atılım Üniversitesi 15 öğretim görevlisi alacak

Atılım Üniversitesi 15 öğretim görevlisi alacak

Atılım Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 öğretim görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Atılım Üniversitesi 15 öğretim görevlisi alacak.

Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili "Dekanlıklara/Müdürlüklere" şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır." denildi.

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Atılım Üniversitesi 15 öğretim görevlisi alacak
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