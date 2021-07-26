Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Düzce Üniversitesi 6 sözleşmeli hemşire alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 6(altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

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