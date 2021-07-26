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Giriş Tarihi: 26.7.2021 16:02

Harran Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak

Harran Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak

Harran Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Harran Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Harran Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak
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