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Giriş Tarihi: 27.7.2021 17:30

Özyeğin Üniversitesi 13 Öğretim Elemanı alacak

Özyeğin Üniversitesi 13 Öğretim Elemanı alacak

Özyeğin Üniversitesi 13 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Özyeğin Üniversitesi 13 Öğretim Elemanı alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir." denildi.

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Özyeğin Üniversitesi 13 Öğretim Elemanı alacak
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