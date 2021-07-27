Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak.

Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Doktor Öğretim Üyesi başvurusu için 3 takım, Profesör ve Doçent başvuruları için 5 takım) vermeleri gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

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