Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Arel Üniversitesi 64 akademik personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir." denildi.

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