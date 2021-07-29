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Giriş Tarihi: 29.7.2021 20:31 Son Güncelleme: 29.7.2021 20:32

İstanbul Arel Üniversitesi 64 akademik personel alacak

İstanbul Arel Üniversitesi 64 akademik personel alacak

İstanbul Arel Üniversitesi 64 akademik personel alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Arel Üniversitesi 64 akademik personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir." denildi.

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İstanbul Arel Üniversitesi 64 akademik personel alacak
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