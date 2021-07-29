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Giriş Tarihi: 29.7.2021 20:34 Son Güncelleme: 29.7.2021 20:35

Muş Alparslan Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Muş Alparslan Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Muş Alparslan Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer başvuru şartları sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Muş Alparslan Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Muş Alparslan Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak
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