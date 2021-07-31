Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2 öğretim elemanı alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete, 03 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazete ve 18 Mayıs 2021 tarih ve 31485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)" denildi.

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