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Giriş Tarihi: 31.7.2021 16:51

Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür." ifadeleri yer aldı.

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Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
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