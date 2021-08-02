Tehdit suçundan yargılaması devam eden kişi memur olabilir mi?

Soru: Daha önce memur olarak çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesi çerçevesinde atama yapılması düşünülen kişinin tehdit suçu nedeniyle hakkında soruşturma yapılması ve davasının Asliye ceza mahkemesinde devam etmesi memuriyete engel olur mu?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48'inci maddesinin A-5 bendinde "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak." hükmüne yer verilmek suretiyle, bir yıl ve daha

fazla süreli hapis cezasına mahkûm olanlar ile hapis cezasının süresine bakılmaksızın yukarıda sayılan nitelikteki suçlardan mahkûm olanların memur olamayacakları ifade edilmiştir.

Aynı Kanunun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92'nci maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi

kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ilgilinin kasten işlenen bir suç dolayısıyla 1 yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına veya 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesindeki "…affa uğramış olsa bile…" ibaresinden sonra sayılan nitelikteki suçlardan mahkûm olmaması, diğer yandan

ehdit suçundan halen yargılanmasının devam etmesi ve hakkında henüz mahkûmiyet hükmünün kesinleşmemesi sebebiyle, 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesi açısından, bu durumun adı geçenin aynı Kanunun 92'nci maddesi çerçevesinde açıktan atanmasına engel teşkil etmediği düşünülmektedir.