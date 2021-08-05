Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Erzurum Teknik Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile bu Kanun'a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Kriterleri'nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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