Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Medipol Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" öğretim üyesi alınacaktır.İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir." ifadeleri yer aldı.

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