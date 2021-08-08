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Giriş Tarihi: 8.8.2021 12:31

İstanbul Aydın Üniversitesi 63 Öğretim Görevlisi ve 46 Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi 63 Öğretim Görevlisi ve 46 Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi 63 Öğretim Görevlisi ve 46 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 20 Ağustos olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Aydın Üniversitesi 63 Öğretim Görevlisi ve 46 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca "Tam Zamanlı" "Öğretim Elemanı" istihdamı yapılacaktır. Adayların belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir." denildi.

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İstanbul Aydın Üniversitesi 63 Öğretim Görevlisi ve 46 Araştırma Görevlisi alacak
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