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Giriş Tarihi: 9.8.2021 17:02

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak
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