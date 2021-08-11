Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 23 personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS'ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir." denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız