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Giriş Tarihi: 12.8.2021 16:58

TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 sürekli işçi alacak

TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 sürekli işçi alacak

TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 sürekli işçi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 sürekli işçi alacak. Yayınlanan ilanda, "Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre 31 Elektrik Teknikeri, 4 Elektronik Teknisyeni ve 66 Elektrik Teknisyeni alınacaktır. İşe alınacak elemanların çalıştırılacağı iller ve alınacak eleman sayıları belirtilmiştir." denildi.

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TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 sürekli işçi alacak
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