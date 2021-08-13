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Giriş Tarihi: 13.8.2021 17:01

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alacak
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