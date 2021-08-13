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Giriş Tarihi: 13.8.2021 16:59

İstanbul Teknik Üniversitesi 67 öğretim elemanı alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi 67 öğretim elemanı alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi 67 öğretim elemanı alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Teknik Üniversitesi 67 öğretim elemanı alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

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İstanbul Teknik Üniversitesi 67 öğretim elemanı alacak
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