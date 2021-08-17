Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

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