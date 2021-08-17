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Giriş Tarihi: 17.8.2021 16:59

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak
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