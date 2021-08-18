Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenler dikkat!

Devlet memurlarının ek göstergelerine ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinin birinci fıkrasında; "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylıkalınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır..." hükmüne yer verilmiştir.

Devlet memurlarının maaşa esas ek göstergeleri 657 sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde düzenlenmiştir. 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "IV-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (b) bendinde 1 inci dereceli öğretmen kadrosunda bulunanların (3000) ek göstergeden yararlanacakları belirtilmiş, ancak I ve II sayılı cetvellerde "şube müdürü" kadro unvanına

yer verilmemiştir.

657 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelin "I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (i) bendinde ise Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup da I ve II sayılı cetvellerde kadro unvanlarına yer verilmeyen ve yükseköğrenim görmüş olan personelin ise 1 inci derecede (2200) ek göstergeden yararlanabileceği belirtilmiş, böylece 1 inci dereceli şube müdürü unvanlı kadrolarda bulunanların ek

göstergeleri (2200) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 43/B maddesinin ikinci fıkrasında; "Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2 ,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." hükmüne yer verilerek, ek göstergelerin anılan kadrolarda bulunulduğu sürece dikkate alınacağı, ilgililerin diğer kadrolara atanmaları halinde ise kazanılmış hak sayılmayacağı belirtilmiştir.

Ancak; mezkur hükümle, 1 ila 4 üncü dereceli kadrolara atananlara uygulanacak ek göstergelerin, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıfta kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergeden düşük olamayacağı belirtilmiştir. Nitekim, Maliye Bakanlığı tarafından 23/09/1997 tarih ve 23124 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 148 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de, kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına uygulanacak ek göstergeler ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamayacağı açıkça belirtilmektedir.

Örneğin; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 1 inci dereceli (kazanılmış hak aylık derecesi) öğretmen kadrosunda bulunmakta iken, sınıf değiştirerek Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci dereceli şube müdürü kadrosuna atanan personelin aylık ödemeye esas ek göstergesi (2200) yerine, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 1 inci dereceli öğretmen kadrosunun ek göstergesi (3000)

uygulanacaktır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Milli Eğitim Bakanlığında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 4 üncü dereceli öğretmen kadrosunda görev yapmakta iken sınıf değiştirerek Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 3 üncü dereceli enstitü sekreterliği kadrosuna atanan daha sonrasında ise 1 inci dereceli şube müdürü kadrosuna ataması yapılan ve hali hazırda bu kadroda 1 inci dereceli kazanılmış hak aylık derecesi ile görev yapan ilgilinin, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "IV-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (b) bendinde belirtilen (3000) ek gösterge rakamından yararlanabileceği değerlendirilmektedir.